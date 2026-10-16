Inameh: Pronóstico para este viernes 16 de octubre 2026

El Inameh detalló que estas condiciones climáticas están influenciadas por la actividad de la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica al occidente del territorio nacional.

Pronóstico del Inameh para las próximas horas

Durante la mañana se espera cielo con nubosidad parcial a despejado en gran parte del país; sin embargo, podrían presentarse algunas áreas nubladas asociadas a lluvias o chubascos, principalmente en zonas de Bolívar, Amazonas, este de La Guaira, sureste de Falcón, norte de Yaracuy, sur de Guárico, Trujillo y partes del Zulia.

En horas de la tarde y la noche se prevé un aumento de la cobertura nubosa con la posibilidad de precipitaciones de intensidad variable en Monagas, Sucre, el sur de Bolívar, Amazonas, Yaracuy, el este de Falcón, los Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y Zulia, sin descartar precipitaciones en la región centro-norte costero.

En el caso de la Gran Caracas, integrada por el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, las autoridades prevén cielos parcialmente nublados con lloviznas tempranas en zonas montañosas del este, seguidas de lluvias aisladas al final de la jornada y registros térmicos que oscilarán entre una mínima de 17 °C y máximas que alcanzarán los 33 °C en la franja costera.

Los picos más elevados de calor extremo se concentrarán en la Guayana Esequiba con 39 °C, además de Zulia y Lara, donde los termómetros registrarán hasta 38 °C.