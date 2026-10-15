La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dio inicio al despliegue del Plan República en todo el territorio nacional, con el objetivo de resguardar el orden y la seguridad durante la Segunda Consulta Nacional 2026, prevista para este domingo 18 de octubre.
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FANB activa el Plan República para la Segunda Consulta Nacional de este domingo
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