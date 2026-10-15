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FANB activa el Plan República para la Segunda Consulta Nacional de este domingo

Seguridad electoral

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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dio inicio al despliegue del Plan República en todo el territorio nacional, con el objetivo de resguardar el orden y la seguridad durante la Segunda Consulta Nacional 2026, prevista para este domingo 18 de octubre.

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El operativo cuenta con la participación de más de 130 mil efectivos, integrados por los distintos componentes de la FANB y los organismos de seguridad ciudadana. Según lo informado por el comandante del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Rubén Darío Belzares, este despliegue busca garantizar el ejercicio de la participación ciudadana en los centros habilitados.

Para esta jornada, se han acondicionado más de 11 mil centros de votación en todo el país, donde se dispondrán 12 mil 700 mesas electorales. Durante el acto de activación, Belzares destacó la labor de los funcionarios, a quienes calificó como el «escudo de la democracia», subrayando que su presencia busca asegurar que la voluntad popular se exprese con libertad.

El mando militar enfatizó la articulación entre el sector castrense y la población, reiterando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la protección de los espacios electorales durante el desarrollo de la consulta.

Con información de noticiascol.com

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