El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) llevaron a cabo una reunión clave con el objetivo de impulsar la profesionalización y el cumplimiento de las normativas legales dentro del sector comercial.
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Seniat y Cavececo se alían para transformar la gestión tributaria en centros comerciales
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Con información de Seniat
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