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Seniat y Cavececo se alían para transformar la gestión tributaria en centros comerciales

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) llevaron a cabo una reunión clave con el objetivo de impulsar la profesionalización y el cumplimiento de las normativas legales dentro del sector comercial.

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De acuerdo con la información difundida a través de plataformas digitales, este proyecto forma parte de las directrices ejecutadas por Román Maniglia, siguiendo los lineamientos establecidos por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La colaboración pretende generar una sinergia operativa con los negocios que funcionan en los centros comerciales del territorio nacional, utilizando el nuevo sistema MODA para fortalecer la comunicación entre el sector público y el privado.

Fortalecimiento de la recaudación y monitoreo institucional

Las autoridades tributarias han diseñado tácticas conjuntas para brindar acompañamiento a los contribuyentes que operan en estos espacios. La integración del Seniat con otros organismos permite un seguimiento más eficiente, facilitando que los comercios mantengan sus obligaciones fiscales al día dentro de estos centros de esparcimiento.

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Iniciativas para mejorar la administración y prevenir la evasión

Durante el encuentro, los delegados de Cavececo presentaron diversas propuestas orientadas a elevar la eficiencia de la gestión pública en el ámbito impositivo. Asimismo, se analizaron mecanismos de incentivos que permitan ampliar el padrón de contribuyentes y minimizar los riesgos asociados al fraude o la evasión fiscal.

El rol de los centros comerciales en la economía nacional

El gremio de los centros comerciales se posiciona como un pilar fundamental en el plan del Seniat para fomentar un entorno de competencia leal. Este esquema busca servir como referencia para otros sectores económicos, garantizando un cumplimiento responsable que contribuya al crecimiento comercial de Venezuela.

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Con información de Seniat

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