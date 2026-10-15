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Inameh: Pronóstico para este jueves 15 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante este jueves 15 de octubre el desplazamiento de la Onda Tropical Nro. 56 mantendrá condiciones para el desarrollo de precipitaciones de intensidad variable en diversas regiones del país.

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De acuerdo con el reporte, este sistema meteorológico se ubica al noreste de Venezuela e interactúa con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica al occidente.

Estados donde habrá lluvias y descargas eléctricas en las próximas horas

Según el Inameh, la mañana se mantienen condiciones meteorológicas estables, prevaleciendo cielo de parcial a despejado en la mayor parte del país, sin descartar precipitaciones débiles o moderadas en zonas de Delta Amacuro, este de Sucre, norte de Bolívar, oeste de Amazonas, este de Miranda, este de Falcón y lago de Maracaibo.

En horas de la tarde y noche se prevé cielo de parcial a fragmentado, con posibles lluvias o chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en Delta Amacuro, Monagas, Sucre, noroeste de Bolívar, Amazonas, norte de Aragua y Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, Apure, Barinas, Los Andes y norte de Zulia.

El resto del territorio nacional se mantendrá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

Para la Gran Caracas, que comprende el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, las autoridades estipulan un ambiente con cielo parcialmente despejado en la mañana y lloviznas en zonas de montaña, dando paso a una tarde con escasa probabilidad de lluvias. Las temperaturas en la zona capitalina se mantendrán entre los 18 y 33 °C.

Asimismo, el Inameh destacó que el aporte de aire seco en los niveles medios de la atmósfera actuará como un factor inhibidor de gran nubosidad en la franja central del territorio nacional, permitiendo además registros térmicos elevados que podrían rozar los 39 °C en zonas del oriente y occidente venezolano.

Con información de Inameh

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