Ingreso Integral de octubre: Así será el cronograma de pagos en el Sistema Patria

Detalles del monto a percibir: Bs 131.400 aproximadamente (equivalente a 150 dólares según la tasa del BCV).

Es importante destacar que los 50 dólares restantes serán abonados al finalizar el mes, manteniendo la modalidad de pago fraccionado implementada desde el pasado mes de mayo.

Cronograma de pagos para el mes de octubre

El esquema de distribución de los fondos se ha organizado de la siguiente manera:

Jueves 15 de octubre: Comienza la asignación para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública que reciben cestaticket. Este sector percibirá un primer pago de 150 dólares (cerca de Bs 131.400), completando el ingreso indexado de 200 dólares con un remanente de 50 dólares a finales de mes.

Comienza la asignación para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública que reciben cestaticket. Este sector percibirá un primer pago de 150 dólares (cerca de Bs 131.400), completando el ingreso indexado de 200 dólares con un remanente de 50 dólares a finales de mes. Lunes 19 de octubre: Se dará inicio al depósito para el personal jubilado de la administración pública que no cuenta con el beneficio de cestaticket. A este grupo se le asignará una cuota inicial de 133 dólares (aproximadamente Bs 116.500).

Se dará inicio al depósito para el personal jubilado de la administración pública que no cuenta con el beneficio de cestaticket. A este grupo se le asignará una cuota inicial de 133 dólares (aproximadamente Bs 116.500). Miércoles 21 de octubre: Se procederá con la liberación del beneficio para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, quienes recibirán un monto de 70 dólares (Bs 61.320).

Los ciudadanos beneficiados recibirán la notificación oficial de la asignación de estos recursos mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532.