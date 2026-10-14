A partir de este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, se tiene previsto que el Sistema Patria comience la distribución del Ingreso Integral de los Trabajadores, anteriormente conocido como bono de guerra, destinado a los empleados activos del sector público y a los jubilados que reciben el beneficio de cestaticket.
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Ingreso Integral de octubre: Así será el cronograma de pagos en el Sistema Patria
Detalles sobre el cronograma de pagos indexados para la administración pública y pensionados
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Con información de Sistema Patria
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