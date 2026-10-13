Nabep despliega nuevos taladros para reactivar la producción petrolera nacional

Esta dotación se suma a la llegada, el pasado 7 de octubre, de dos taladros de perforación de 1.500 caballos de fuerza. La organización ha confirmado que se espera la recepción de más maquinaria en las próximas semanas para fortalecer sus labores en el lago de Maracaibo y la faja petrolífera del Orinoco.

Según la empresa, este nuevo lote refuerza un parque de equipos que ya incluye 60 taladros, 30 calderas de vapor y 70 unidades de maquinaria pesada, consolidándose como la flota de equipos industriales más grande del país.

Alejandro Betancourt, director ejecutivo de Nabep, destacó el compromiso de la compañía: «Avanzamos con paso firme en el incremento de la extracción de crudo. Cada equipo que arriba al país nos acerca a nuestros objetivos operativos y contribuye a la revitalización económica nacional».

Cifras clave del despliegue operativo

La estrategia de Nabep se sustenta en un acuerdo suscrito en agosto con los departamentos de Estado y de Guerra de Estados Unidos, orientado a expandir la capacidad de extracción de crudo. La firma sostiene derechos comerciales sobre más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas y planea inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura.

En los últimos dos años, la operadora ha logrado elevar su producción desde los 18.000 barriles diarios iniciales hasta superar los 200.000 bpd, respaldada por una inversión propia de 1.000 millones de dólares. La meta a corto plazo es superar el millón de barriles diarios. Actualmente, Nabep sostiene una nómina de 5.000 empleados directos y apoya a 10.000 contratistas, con sedes en Caracas, Maracaibo y Lechería.