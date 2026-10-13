La corporación energética North American Blue Energy Partners (Nabep) ha comenzado la movilización de 11 unidades de reacondicionamiento y mantenimiento, conocidas como workover, con una potencia de 550 caballos de fuerza, destinadas a optimizar los campos petroleros en Venezuela. Este movimiento representa la primera vez en tres lustros que sistemas móviles de esta categoría ingresan al territorio nacional.
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Nabep despliega nuevos taladros para reactivar la producción petrolera nacional
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Con información de noticiascol.com
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