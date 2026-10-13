Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Nabep despliega nuevos taladros para reactivar la producción petrolera nacional

Infraestructura energética

|2 min|
Imagen de la noticia: Nabep despliega nuevos taladros para reactivar la producción petrolera nacional

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La corporación energética North American Blue Energy Partners (Nabep) ha comenzado la movilización de 11 unidades de reacondicionamiento y mantenimiento, conocidas como workover, con una potencia de 550 caballos de fuerza, destinadas a optimizar los campos petroleros en Venezuela. Este movimiento representa la primera vez en tres lustros que sistemas móviles de esta categoría ingresan al territorio nacional.

Lee también
Becas universitarias: Estudiantes recibirán 40 dólares mensuales y preparadores 60 dólares

Esta dotación se suma a la llegada, el pasado 7 de octubre, de dos taladros de perforación de 1.500 caballos de fuerza. La organización ha confirmado que se espera la recepción de más maquinaria en las próximas semanas para fortalecer sus labores en el lago de Maracaibo y la faja petrolífera del Orinoco.

Según la empresa, este nuevo lote refuerza un parque de equipos que ya incluye 60 taladros, 30 calderas de vapor y 70 unidades de maquinaria pesada, consolidándose como la flota de equipos industriales más grande del país.

Alejandro Betancourt, director ejecutivo de Nabep, destacó el compromiso de la compañía: «Avanzamos con paso firme en el incremento de la extracción de crudo. Cada equipo que arriba al país nos acerca a nuestros objetivos operativos y contribuye a la revitalización económica nacional».

Cifras clave del despliegue operativo

La estrategia de Nabep se sustenta en un acuerdo suscrito en agosto con los departamentos de Estado y de Guerra de Estados Unidos, orientado a expandir la capacidad de extracción de crudo. La firma sostiene derechos comerciales sobre más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas y planea inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura.

En los últimos dos años, la operadora ha logrado elevar su producción desde los 18.000 barriles diarios iniciales hasta superar los 200.000 bpd, respaldada por una inversión propia de 1.000 millones de dólares. La meta a corto plazo es superar el millón de barriles diarios. Actualmente, Nabep sostiene una nómina de 5.000 empleados directos y apoya a 10.000 contratistas, con sedes en Caracas, Maracaibo y Lechería.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesAlejandro BetancourtInversiónPetróleo

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.