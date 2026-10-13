Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Inameh: Pronóstico para este martes 13 de octubre 2026

|2 min|
Imagen de la noticia: Inameh: Pronóstico para este martes 13 de octubre 2026

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 13 de octubre de 2026, habrá precipitaciones de intensidad variable, chubascos y descargas eléctricas en gran parte del territorio venezolano.

Lee también
Inameh advierte sobre fuertes lluvias: Se esperan hasta 70 milímetros de agua esta semana

A través de sus redes sociales, el Inameh reveló el pronóstico para las próximas horas en el país.

¿Dónde lloverá este martes 13 de octubre según el Insmeh?

Según el pronóstico, en la mañana se espera la formación de mantos nubosos, generadores de precipitaciones de intensidad variable en zonas de Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

En horas de la tarde y noche se estima desarrollo de nubosidad, originando lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, región central, centro occidente, regiones llaneras, Andes y Zulia.

Reporte para la Gran Caracas

En el área de la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), el Inameh pronostica zonas nubladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana con lloviznas intermitentes.

Por la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 °C en la capital y una máxima que podría situarse cerca de los 30 °C a 33 °C en La Guaira. 

Seguimiento de ondas tropicales

En su análisis de seguimiento meteorológico, detalló el avance de dos nuevos sistemas en el Atlántico Central Tropical:

  1. Onda Tropical número 56: Se estima su aproximación al territorio nacional entre el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre.
  2. Onda Tropical número 57: Se prevé su llegada para el periodo comprendido entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.
Con información de Inameh

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesInamehNacionales

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.