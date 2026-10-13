Inameh: Pronóstico para este martes 13 de octubre 2026

A través de sus redes sociales, el Inameh reveló el pronóstico para las próximas horas en el país.

¿Dónde lloverá este martes 13 de octubre según el Insmeh?

Según el pronóstico, en la mañana se espera la formación de mantos nubosos, generadores de precipitaciones de intensidad variable en zonas de Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

En horas de la tarde y noche se estima desarrollo de nubosidad, originando lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, región central, centro occidente, regiones llaneras, Andes y Zulia.

Reporte para la Gran Caracas

En el área de la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), el Inameh pronostica zonas nubladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana con lloviznas intermitentes.

Por la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 °C en la capital y una máxima que podría situarse cerca de los 30 °C a 33 °C en La Guaira.

Seguimiento de ondas tropicales

En su análisis de seguimiento meteorológico, detalló el avance de dos nuevos sistemas en el Atlántico Central Tropical: