Inameh: Pronóstico para este lunes 12 de octubre 2026

De acuerdo con el reporte meteorológico para el territorio nacional, se prevé nubosidad, posibles precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del país, además de las condiciones del oleaje en las costas venezolanas.

Precipitaciones variadas en distintas regiones del país

En el ámbito marítimo, el organismo advierte sobre fuerte marejada en varios sectores costeros, con olas que podrían alcanzar entre 1 y 1.5 metros, mientras que en el golfo de Venezuela podrían llegar hasta los 2 metros.

En su reporte de las 6:15 de la mañana, la institución indicó que persisten áreas nubladas generadoras de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, en zonas de Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Cojedes y Guárico.

Las condiciones podrían mantenerse durante la mañana.

Inameh estima aumento de nubosidad en horas de la tarde

En horas de la tarde-noche, se espera un aumento progresivo de la cobertura de nubosas con lluvias y eventual actividad eléctrica en zonas de Bolívar, Amazonas, Centro Norte Costero, Centro Occidente, Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia.

En cuanto a las temperaturas, se estima una mínima de 5° Celsius en zonas altas de Mérida, y una máxima cercana a los 39° Celsius al sur de Guayana Esequiba.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del Inameh para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó un aumento de nubosidad para horas de la tarde.