Seniat lanza nueva app para facilitar facturación a pequeños contribuyentes

Durante su intervención en la Asamblea Anual de Fedecámaras, el superintendente Román Maniglia destacó que este recurso tiene como propósito agilizar los trámites fiscales y simplificar las obligaciones tributarias para los empresarios en todo el territorio nacional.

Esta propuesta se enmarca en una estrategia de actualización tecnológica que impulsa el ente recaudador para optimizar la atención al usuario y garantizar mayor transparencia en la recaudación de impuestos.

Aplicación móvil de facturación electrónica para pequeños contribuyentes

La aplicación permitirá que los pequeños y medianos comerciantes gestionen sus declaraciones y emitan facturas directamente desde sus teléfonos inteligentes. Con este avance, la institución busca estrechar lazos con el sector privado, ofreciendo un servicio más eficiente, claro y accesible.

Integración tecnológica del Seniat con otros organismos del Estado

Paralelamente, el Seniat avanza en la interconexión de sus plataformas informáticas con organismos como la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). El objetivo de esta sinergia interinstitucional es dinamizar la validación de datos, mejorar la operatividad y reducir los tiempos de espera en los trámites ciudadanos.

Reincorporación de Venezuela al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

Finalmente, se oficializó el reingreso de Venezuela al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), lo que permitirá al país intercambiar experiencias, recibir asesoría técnica y adoptar estándares internacionales en materia de recaudación fiscal.