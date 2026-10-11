El principal terminal aéreo del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, ha conseguido reactivar gran parte de sus servicios comerciales. Tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio, la infraestructura ha logrado recuperar entre el 70% y el 78% de sus itinerarios habituales.
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Maiquetía recupera su ritmo: operaciones alcanzan hasta 78% tras los sismos
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Con información de noticiascol.com
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