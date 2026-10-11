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Maiquetía recupera su ritmo: operaciones alcanzan hasta 78% tras los sismos

Infraestructura aérea

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El principal terminal aéreo del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, ha conseguido reactivar gran parte de sus servicios comerciales. Tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio, la infraestructura ha logrado recuperar entre el 70% y el 78% de sus itinerarios habituales.

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Esta información fue suministrada por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés, durante su participación en la 82ª Asamblea Anual de Fedecámaras. “Hoy en día, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cubre de manera importante un poco más del 70 al 78 % de las operaciones que tenía antes de los sismos; paulatinamente seguimos creciendo”, afirmó el funcionario.

Rehabilitación de infraestructura y áreas de atención

El Ejecutivo nacional subrayó que, además de la normalización de los vuelos, se ejecutan planes para mejorar la experiencia del pasajero, incluyendo la apertura de una nueva ala de atención y la reparación constante de las zonas afectadas.

  • Evaluaciones técnicas: Expertos supervisan continuamente la integridad de las estructuras operativas del terminal.
  • Reparaciones en pista: Se completaron labores de nivelación y restauración asfáltica en la pista principal para corregir las grietas provocadas por la actividad sísmica.
  • Proyección: Se estima que la frecuencia de vuelos nacionales e internacionales continúe aumentando progresivamente durante el último trimestre del año.
Con información de noticiascol.com

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