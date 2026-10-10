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Emprendedores venezolanos: el RIF ya no tiene fecha de vencimiento

Conoce los detalles sobre la vigencia indefinida de este documento esencial para tu negocio

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Los emprendedores en el país ya no deben preocuparse por la fecha de caducidad de su Registro Único de Información Fiscal (RIF). Según la información difundida por la plataforma Emprender Juntos, este documento adquiere ahora un carácter permanente, lo que suprime la necesidad de gestionar renovaciones por el simple transcurso del tiempo.

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¿Cuándo es necesario realizar una actualización?

Aunque el RIF no pierde su vigencia, es imperativo que los contribuyentes mantengan su información fiscal al día. La actualización debe realizarse obligatoriamente cuando se presente cualquier modificación en los datos registrados, garantizando así que la información del emprendimiento coincida con su realidad operativa actual.

Entre las situaciones que requieren una actualización inmediata se encuentran:

  • Cambio de domicilio fiscal.
  • Modificación en la actividad económica principal.
  • Variación en la razón social del negocio.
  • Cambios en los representantes legales de la empresa.

La eliminación de la fecha de vencimiento supone un alivio administrativo para quienes gestionan emprendimientos, ya que se prescinde de los trámites periódicos de renovación. Sin embargo, esta medida no exime al contribuyente de su responsabilidad de notificar cualquier cambio relevante en su estatus fiscal.

Mantener los registros al día es fundamental para que la documentación fiscal refleje con precisión la situación y naturaleza de cada negocio. Por ello, se recomienda a los emprendedores estar atentos a cualquier ajuste que pueda afectar los datos contenidos en su RIF.

Con información de noticiascol.com

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