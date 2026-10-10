Los emprendedores en el país ya no deben preocuparse por la fecha de caducidad de su Registro Único de Información Fiscal (RIF). Según la información difundida por la plataforma Emprender Juntos, este documento adquiere ahora un carácter permanente, lo que suprime la necesidad de gestionar renovaciones por el simple transcurso del tiempo.
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Emprendedores venezolanos: el RIF ya no tiene fecha de vencimiento
Conoce los detalles sobre la vigencia indefinida de este documento esencial para tu negocio
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Con información de noticiascol.com
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