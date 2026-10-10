Inameh: Pronóstico para este sábado10 de octubre 2026

De acuerdo con el último boletín, durante la mañana prevalecerá un cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en la mayor parte del país. Sin embargo, habrá precipitaciones en los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia.

En la tarde y la noche el clima en Venezuela registrará un aumento de la nubosidad con lluvias de intensidad moderada. Estas precipitaciones afectarán con mayor fuerza a regiones como la Gran Caracas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Yaracuy y la zona Central.

Clima en la Gran Caracas hoy

Las autoridades prevén lloviznas durante la madrugada en zonas de montaña de Miranda. Para el resto de la jornada se espera un aumento de las nubes con precipitaciones variables en Distrito Capital, La Guaira y Miranda.

La temperatura mínima se ubicará en 18°C y la máxima alcanzará los 30°C, con vientos de hasta 30 km/h.

Temperaturas en las regiones de Venezuela

El calor más intenso del día afectará a ciudades como Coro, Maracaibo y la Isla de Aves, donde las temperaturas máximas rozarán los 38°C. Por el contrario, la temperatura más baja del país se registrará en Mérida con una mínima de 7°C.