Anuncian nuevo plan de comedores universitarios en Venezuela

La estrategia contempla un incremento del 43,83% en el volumen de alimentos suministrados, lo que se traduce en 70.000 unidades adicionales para totalizar 229.700 bandejas mensuales a nivel nacional. Asimismo, las autoridades destacaron una mejora del 66,67% en la cobertura de atención para el sector estudiantil.

Modelo de gestión descentralizada

El programa marca un giro estructural en la administración de los servicios de comedor, abandonando el esquema centralizado tradicional para adoptar un modelo de gestión directa. Bajo esta modalidad, cada institución universitaria recibirá los fondos de manera directa, lo que les permitirá gestionar la adquisición de insumos en mercados locales, eliminando trabas logísticas y optimizando los recursos.

Además, el plan integra un sistema de contraloría social, donde los propios miembros de la comunidad universitaria tendrán un rol activo en la supervisión de los comedores, las rutas de transporte y el programa de becas.

Universidades integradas al servicio

El servicio de alimentación estará operativo en 20 comedores distribuidos en diversas regiones del país: