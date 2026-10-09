Anuncian nuevo plan de comedores universitarios en Venezuela

El Ejecutivo Nacional, a través del Viceministerio para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria, ha puesto en marcha el Programa de Alimentación y Nutrición Universitaria, una iniciativa clave dentro del Plan Nacional de Permanencia Universitaria. La información fue difundida por el Ministerio de Educación Universitaria, detallando los alcances de esta medida.
La estrategia contempla un incremento del 43,83% en el volumen de alimentos suministrados, lo que se traduce en 70.000 unidades adicionales para totalizar 229.700 bandejas mensuales a nivel nacional. Asimismo, las autoridades destacaron una mejora del 66,67% en la cobertura de atención para el sector estudiantil.
Modelo de gestión descentralizada
El programa marca un giro estructural en la administración de los servicios de comedor, abandonando el esquema centralizado tradicional para adoptar un modelo de gestión directa. Bajo esta modalidad, cada institución universitaria recibirá los fondos de manera directa, lo que les permitirá gestionar la adquisición de insumos en mercados locales, eliminando trabas logísticas y optimizando los recursos.
Además, el plan integra un sistema de contraloría social, donde los propios miembros de la comunidad universitaria tendrán un rol activo en la supervisión de los comedores, las rutas de transporte y el programa de becas.
Universidades integradas al servicio
El servicio de alimentación estará operativo en 20 comedores distribuidos en diversas regiones del país:
- Universidad Central de Venezuela (UCV – Ciudad Universitaria y Campus Maracay)
- Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
- Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA – Chuao)
- Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV – Distrito Capital)
- Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR – Distrito Capital)
- Universidad Nacional Experimental del Transporte (UNETRANS)
- Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC)
- Universidad Deportiva del Sur (UDES – Cojedes)
- Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
- Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM – Distrito Capital)
- Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)
- Universidad de Oriente (UDO – Sucre)
- Universidad de Carabobo (UC – Carabobo)
- Universidad del Zulia (LUZ – Zulia)
- Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM – Complejo Vicente Durán, Falcón)
- Universidad de los Andes (ULA – Mérida)
- Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez (Sede Ejido)
- Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
- Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA – Lara)
- Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero (UPTAG – Falcón)