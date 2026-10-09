El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este viernes 9 de octubre de 2026 un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de moderada intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia durante las horas de la tarde y la noche.
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Inameh: Pronóstico para este viernes 9 de octubre 2026
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Con información de Inameh
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