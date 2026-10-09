Inameh: Pronóstico para este viernes 9 de octubre 2026

Según el pronóstico, las condiciones meteorológicas están moduladas por la actividad de la zona de convergencia intertropical y una vaguada monzónica, las cuales interactúan con el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Insmeh?

Durante la mañana, el Inameh estima nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en gran parte del territorio; sin embargo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en partes de Bolívar, Amazonas, Miranda, parte de los llanos occidentales, Lara, Andes y Zulia.

Mientras que durante la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de moderada intensidad, principalmente en zonas de Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, región central, llanos centrales, occidentales, centro occidente, Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas durante la madrugada, especialmente en zonas de montaña en Miranda.

El resto del periodo se espera un aumento en la nubosidad con precipitaciones variables en toda la entidad.

En paralelo al régimen de lluvias, las temperaturas máximas se mantendrán con picos de 39°C en Puerto Ayacucho y la Guayana Esequiba, y marcas de 38°C en ciudades como Maracaibo, Barquisimeto y Ciudad Bolívar.

En la Gran Caracas, se esperan temperaturas entre los 18°C y los 32°C.