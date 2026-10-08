Reforma tributaria en puerta: ¿Cómo afectará al sector productivo nacional?

Este anuncio se formalizó en el marco de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, realizada en Caracas. La alta funcionaria enfatizó que el diseño de este nuevo marco legal se llevará a cabo mediante un esquema de diálogo abierto y consultas constantes con los representantes de la industria y el empresariado venezolano.

Adicionalmente, Rodríguez explicó que la reestructuración del sistema impositivo incluirá un análisis detallado de las responsabilidades laborales, afectando tanto al ámbito público como al privado. Según lo expuesto por la mandataria, este reordenamiento tiene como meta fundamental proteger los derechos de la fuerza laboral y asegurar la viabilidad de las operaciones económicas en todo el territorio nacional.