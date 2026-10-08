La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dio a conocer los planes del Gobierno nacional para implementar una reforma tributaria integral. El objetivo principal de esta medida es equilibrar las cargas impositivas en los diversos sectores económicos y potenciar el desarrollo del aparato productivo del país.
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Reforma tributaria en puerta: ¿Cómo afectará al sector productivo nacional?
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