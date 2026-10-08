El sector salud en Venezuela ha comenzado a integrar una avanzada plataforma de cirugía robótica, con el objetivo de actualizar los métodos de intervención quirúrgica y fortalecer las competencias de los especialistas locales.
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La cirugía robótica llega a Venezuela: Un salto tecnológico para la medicina nacional
La tecnología Toumai revoluciona los quirófanos del país con asistencia remota y alta precisión
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