La cirugía robótica llega a Venezuela: Un salto tecnológico para la medicina nacional

Esta tecnología, denominada Toumai y creada por la compañía MicroPort, se está desplegando a nivel nacional gracias al respaldo técnico de la firma Hospitalar, lo que facilita el uso de equipos de alta precisión en los quirófanos y el desarrollo de programas de capacitación constante.

Actualmente, este sistema se encuentra en pleno funcionamiento en el Hospital Universitario de Caracas y en el Centro de Diagnóstico Docente Las Mercedes. Asimismo, se prevé que en el corto plazo se incorpore al Instituto Docente de Urología, ubicado en el estado Carabobo.

Telecirugía y entrenamiento médico

El proyecto incluye la preparación de los profesionales de la salud mediante simulaciones hiperrealistas y supervisión directa en el quirófano.

Además, el sistema integra herramientas avanzadas para el teleproctoring, permitiendo la asistencia remota en tiempo real, así como la ejecución de procedimientos de telecirugía mediante el manejo de una consola a distancia.

A nivel global, esta tecnología cuenta con certificaciones sanitarias en la Unión Europea, Brasil y China, y forma parte de diversos protocolos de investigación clínica en Estados Unidos.