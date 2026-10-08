Inameh: Pronóstico para este jueves 8 de octubre 2026

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, la situación responde a la interacción de la zona de convergencia intertropical y una vaguada monzónica, reforzadas por la divergencia del viento en la tropósfera alta y el aporte constante de humedad procedente de un sistema de vaguada ubicado al norte de Centroamérica.

Temperaturas y zonas con precipitaciones este 8 de octubre

El Inameh destaca que en entidades del sur y oriente como Bolívar y la Guayana Esequiba, los termómetros registrarán máximas de hasta 39°C, mientras que en ciudades como Maracaibo, Barquisimeto y Coro el calor llegará a los 38°C.

Por su parte, la zona andina presentará lastemperaturas más bajas, con Mérida registrando mínimas de 7°C.

En la Gran Caracas, las temperaturas oscilaránentre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

Respecto a las lluvias, el Inameh precisa que durante la mañana se estima nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en gran parte del territorio; sin embargo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico y Miranda, especialmente en horas de la madrugada.

Durante la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en partes de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, región central, llanos centrales, occidentales, centro occidente, Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, el Iameh prevé mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas durante la madrugada.

El resto del periodo se espera que se mantengacon cielo de parcial a fragmentado con precipitaciones de intensidad variable.