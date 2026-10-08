Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Inameh: Pronóstico para este jueves 8 de octubre 2026

|2 min|
Imagen de la noticia: Inameh: Pronóstico para este jueves 8 de octubre 2026

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 8 de octubre de 2026 se mantendrá la inestabilidad atmosférica sobre el país, caracterizada por precipitaciones de intensidad variable durante la tarde y temperaturas máximas que alcanzarán los 39°C.

Lee también
El impacto del 9% en nómina: cómo la Ley de Pensiones afecta la operatividad de las empresas

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, la situación responde a la interacción de la zona de convergencia intertropical y una vaguada monzónica, reforzadas por la divergencia del viento en la tropósfera alta y el aporte constante de humedad procedente de un sistema de vaguada ubicado al norte de Centroamérica.

Temperaturas y zonas con precipitaciones este 8 de octubre

El Inameh destaca que en entidades del sur y oriente como Bolívar y la Guayana Esequiba, los termómetros registrarán máximas de hasta 39°C, mientras que en ciudades como Maracaibo, Barquisimeto y Coro el calor llegará a los 38°C.

Por su parte, la zona andina presentará lastemperaturas más bajas, con Mérida registrando mínimas de 7°C.

En la Gran Caracas, las temperaturas oscilaránentre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

Respecto a las lluvias, el Inameh precisa que durante la mañana se estima nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en gran parte del territorio; sin embargo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico y Miranda, especialmente en horas de la madrugada.

Durante la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en partes de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, región central, llanos centrales, occidentales, centro occidente, Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, el Iameh prevé mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas durante la madrugada.

El resto del periodo se espera que se mantengacon cielo de parcial a fragmentado con precipitaciones de intensidad variable.

Con información de Inameh

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesInamehNacionales

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.