Las precipitaciones registradas desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles 7 de octubre en la Gran Caracas y diversas regiones del país se mantendrán durante el resto del día, con un incremento de la cobertura nubosa y descargas eléctricas estimado para horas de la tarde y la noche.
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Inameh: Pronóstico para este miércoles 7 de octubre 2026
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Con información de Inameh
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