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Inameh: Pronóstico para este miércoles 7 de octubre 2026

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Las precipitaciones registradas desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles 7 de octubre en la Gran Caracas y diversas regiones del país se mantendrán durante el resto del día, con un incremento de la cobertura nubosa y descargas eléctricas estimado para horas de la tarde y la noche.

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De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), el mal tiempo responde al desplazamiento de la Onda Tropical Nro. 55 desde el centro hacia el occidente venezolano, la cual interactúa con la zona de convergencia intertropical y un sistema de vaguada ubicado sobre el mar Caribe occidental.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Inameh?

En su pronóstico general, el Inameh indicó que durante la mañana, se estima nubosidad asociada a lluvias o chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Región Central, llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

El resto del país prevalecerá con nubosidad fragmentada.

Por otra parte, para la tarde y noche, se estima un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, con mayor intensidad y frecuencia en partes de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, región central, los llanos centrales, occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos durante la madrugada y la mañana.

El resto del periodo se espera que se mantengacon cielo de parcial a fragmentado con precipitaciones de intensidad variable.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

Onda Tropical 55 y vaguada generan lluvias este 7 de octubre: zonas afectadas en las próximas horas
Con información de Inameh

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