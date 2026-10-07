Inameh: Pronóstico para este miércoles 7 de octubre 2026

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), el mal tiempo responde al desplazamiento de la Onda Tropical Nro. 55 desde el centro hacia el occidente venezolano, la cual interactúa con la zona de convergencia intertropical y un sistema de vaguada ubicado sobre el mar Caribe occidental.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Inameh?

En su pronóstico general, el Inameh indicó que durante la mañana, se estima nubosidad asociada a lluvias o chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Región Central, llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

El resto del país prevalecerá con nubosidad fragmentada.

Por otra parte, para la tarde y noche, se estima un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, con mayor intensidad y frecuencia en partes de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, región central, los llanos centrales, occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos durante la madrugada y la mañana.

El resto del periodo se espera que se mantengacon cielo de parcial a fragmentado con precipitaciones de intensidad variable.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.