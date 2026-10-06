Entran transformadores eléctricos desde Colombia para intentar estabilizar el SEN

Durante la mañana de este martes, medios de comunicación en el estado Táchira documentaron el paso de gandolas cargadas con transformadores eléctricos, las cuales ingresaron al país provenientes de Colombia a través del punto fronterizo de San Antonio.

«Los vecinos de la zona han señalado que el arribo de estos equipos de potencia ha sido recurrente durante los últimos meses. La ciudadanía permanece a la expectativa de recibir detalles oficiales sobre el uso que se le dará a estos aparatos y cómo influirán en la mejora del servicio eléctrico regional», informó el portal Reporto Táchira, acompañando la noticia con registros fotográficos de los vehículos de carga.

Hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial por parte de los entes competentes sobre la llegada de estos componentes al territorio nacional.

Acceso a nuevos proveedores

Recientemente, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo que el país ha logrado establecer vínculos con nuevos proveedores de piezas y tecnología, lo cual facilitaría la recuperación y estabilización del servicio eléctrico.

«Estamos ejecutando un plan de recuperación del sistema eléctrico nacional bajo condiciones distintas, ya que ahora contamos con la posibilidad de acceder a proveedores de repuestos y tecnología que nos permitirán restaurar y consolidar el sistema», declaró Rodríguez durante una intervención en el Consejo Nacional de Economía.