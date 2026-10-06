El Ejecutivo nacional, bajo la dirección de Delcy Rodríguez, mantiene sus esfuerzos para rehabilitar y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), una infraestructura que ha sufrido un severo deterioro debido al incremento en la demanda energética y los efectos del fenómeno climático «Súper Niño».
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Nacionales
Entran transformadores eléctricos desde Colombia para intentar estabilizar el SEN
Equipos de alta capacidad ingresan por la frontera tachirense mientras el Ejecutivo promete mejoras en el servicio
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