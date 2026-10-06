Inameh: Pronóstico para este martes 6 de octubre 2026

Según el reporte del Inameh, el fenómeno atmosférico interactúa con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, condición que se encuentra reforzada por los efectos convectivos locales y por un sistema de vaguada ubicado sobre el mar Caribe occidental.

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¿Qué pronostica el Inameh para las próximas horas?

En la mañana, se mantienen condiciones meteorológicas estables, predominando cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país; asimismo, se estima nubosidad asociada a lluvias o chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Apure, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Mientras que para la tarde y noche, el Inameh estima un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, con mayor intensidad y frecuencia en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, región central, los llanos centrales, occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

Para la gran Caracas, se prevé nubosidad de parcial a despejado durante la primera parte del día; después del mediodía, se espera un ligero incremento de la cobertura nubosa con posibles lluvias o chubascos intensos.

Registro de altas temperaturas en el territorio nacional

A pesar del pronóstico de lluvias para la tarde, el mapa de temperaturas extremas del Inameh refleja marcas térmicas elevadas en distintas entidades del país.

En la Guayana Esequiba se prevé una máxima de 39 °C, mientras que en regiones como Barquisimeto, Maracaibo e Isla de Aves los termómetros alcanzarán los 38 °C.

Asimismo, ciudades como Barcelona, Coro, Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar registrarán temperaturas máximas de 37 °C durante el día.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.