Cotización oficial del dólar y euro este martes 6 de octubre: precio fijado por el BCV

El BCV fijó la cotización oficial del euro en 872,39 bolívares y la del dólar estadounidense en 977,21 bolívares para la fecha valor del martes 06 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe de la autoridad monetaria, las marcaciones responden al promedio ponderado de las operaciones ejecutadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y venta de bienes y servicios dentro del territorio nacional durante el período.