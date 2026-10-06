Cotización oficial del dólar y euro este martes 6 de octubre: precio fijado por el BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales.
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