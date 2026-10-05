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Cotización oficial del dólar y euro para este lunes 5 de octubre: precio fijado por el BCV

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El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales.

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El BCV fijó la cotización oficial del euro en 981,17 bolívares y la del dólar estadounidense en 871,36 bolívares para la fecha valor del lunes 5 de octubre de 2026.

Cotización oficial del dólar y euro para este 5 de octubre: precio fijado por el BCV

De acuerdo con el informe de la autoridad monetaria, las marcaciones responden al promedio ponderado de las operaciones ejecutadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y venta de bienes y servicios dentro del territorio nacional durante el período.

Con información de BCV

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