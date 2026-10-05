Pasaporte para niños en Venezuela: Guía completa para tramitarlo sin contratiempos

La vigencia del documento de viaje está sujeta a la edad del menor, mientras que los permisos de salida son esenciales para garantizar el debido control migratorio al momento de abandonar el país.

Procedimiento para la solicitud en línea

Para iniciar el trámite, el representante debe ingresar al sistema del Saime con sus credenciales personales. Una vez dentro, es necesario seleccionar la opción destinada a menores de edad que aún no poseen cédula de identidad.

El sistema solicitará registrar el acta de nacimiento del niño, los detalles del centro asistencial donde ocurrió el alumbramiento y la selección de la oficina donde se llevará a cabo la cita. Tras completar el ingreso de datos, el usuario deberá elegir una fecha disponible, efectuar el pago digital correspondiente y proceder a la impresión de la planilla de cita.

Costos y vigencia del documento

El valor del pasaporte se ajusta según el grupo etario del menor:

Para niños de 0 a 3 años, el costo equivale a 108 dólares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), con una validez de tres años.

Para menores de 3 a 18 años, el monto es de 162 dólares, con una vigencia de cinco años.

Requisitos para la cita presencial

El día de la cita, es indispensable que ambos padres acudan a la oficina seleccionada junto al menor. Deben presentar la planilla de la cita impresa, el acta de nacimiento original junto a una copia, y las cédulas de identidad vigentes de ambos progenitores.

En situaciones donde uno de los padres se encuentre fuera del país o esté ausente, será necesario presentar una autorización legalizada o la sentencia judicial que otorgue la patria potestad exclusiva ante las autoridades competentes.

Permisos de viaje para menores

Si el niño viajará solo o acompañado únicamente por uno de sus padres, es obligatorio gestionar un permiso de viaje. Este documento se tramita ante las notarías públicas o los consejos de protección del niño, niña y adolescente. Para ello, se requiere el acta de nacimiento, fotografías tipo carnet, copias de las cédulas de los padres, el itinerario de viaje con los boletos confirmados y los datos del acompañante.