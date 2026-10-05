Paso a paso: cómo registrar tu título de psicólogo ante el SACS

Según lo indicado por la Universidad de Carabobo, esta determinación proporciona un esquema de resguardo jurídico e institucional para quienes ejercen esta profesión dentro del sistema sanitario venezolano, fortaleciendo al mismo tiempo el acceso a la atención psicológica para toda la ciudadanía.

Este avance es el resultado de las gestiones realizadas por el gremio ante las autoridades sanitarias. Con esta medida, los especialistas cuentan ahora con un respaldo oficial que valida su labor y contribuye al fortalecimiento de la salud pública en el país.

Guía para el registro de títulos en el SACS

Aquellos profesionales que deseen formalizar su habilitación deben acceder al sitio web del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS). Una vez en el portal, es necesario ingresar al Módulo de Profesionales de la Salud para crear una cuenta y registrar los datos personales y académicos requeridos.

Tras cargar la documentación necesaria, el sistema solicita el pago de la tasa correspondiente para proceder con la emisión de la planilla de solicitud formal.

Actualización del Código de Ética

Paralelamente, la federación ha puesto en marcha una revisión integral de su Código de Ética Profesional. La directiva ha habilitado el correo electrónico codigoetica@fpv.org.ve para recibir las sugerencias y aportes de los colegiados antes de la ratificación definitiva del documento.

Este proceso busca garantizar una práctica profesional rigurosa y alineada con los principios éticos, adaptándose a las nuevas exigencias legales que rigen la disciplina en Venezuela.