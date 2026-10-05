La Federación de Psicólogos de Venezuela ha informado que el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) ha otorgado el reconocimiento formal a la psicología como una disciplina del sector salud en el territorio nacional.
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Paso a paso: cómo registrar tu título de psicólogo ante el SACS
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