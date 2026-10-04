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Inameh: Pronóstico para este domingo 4 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que para este domingo 4 de octubre de 2026, habrá altas temperaturas durante el día con precipitaciones y descargas eléctricas hacia la tarde y noche.

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De acuerdo con el pronóstico, la jornada iniciará con cielo de parcial a despejado en la mayor parte del territorio nacional, aunque sin descartar lloviznas o chubascos dispersos con eventuales descargas eléctricas en sectores del norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, región Centro Norte, zona insular y Zulia.

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¿Cómo será el clima para la tarde y noche según el Inameh?

Durante la tarde y noche, se espera un incremento de la cobertura nubosa en buena parte del país, en algunas zonas asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, con mayor intensidad y frecuencia al norte de Amazonas, Monagas, Anzoátegui, región centro-norte, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

De forma paralela, el organismo meteorológico destacó la presencia de altas temperaturas extremas en varios puntos del país, alcanzando picos máximos de hasta 40 °C en la Guayana Esequiba, 38 °C en Barquisimeto y Maracaibo, y 37 °C en ciudades como Coro, Barcelona, Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar.

En la Gran Caracas, integrada por el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, se estima un panorama de parcial a despejado en la mañana, con posibles lloviznas en áreas montañosas. Después del mediodía se espera un ligero incremento de la cobertura nubosa con lluvias dispersas en el oeste de la región, registrando temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y los 32 °C.

Con información de Inameh

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