El TSJ elimina cobros ilegales al tránsito de contenedores en puertos de La Guaira y Carabobo

Mediante la Sentencia número 0931, el máximo tribunal ordenó la eliminación del denominado «aporte social» que se exigía a favor de la empresa estatal Vargas Containers, C.A. Dicho cobro se fundamentaba en el Decreto Ejecutivo N° 037-2020 y se aplicaba por el uso de vías terrestres y el traslado de carga.

Asimismo, el fallo judicial dejó sin efecto el artículo 8 del Decreto N° 041-2020, el cual imponía tasas y medidas de bioseguridad regionales sobre la actividad portuaria y el manejo de contenedores en la entidad guaireña.

Acciones en el corredor aduanero de Carabobo

En lo que respecta al estado Carabobo, la resolución, encabezada por la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, invalidó los artículos 10 y 11 del Decreto N° 355 (2026) dictado por la Gobernación regional. De igual manera, se anularon las alianzas estratégicas y acuerdos comerciales establecidos con las compañías G & G SAFE SERVICE, C.A. y OCEAN CARIBEAN LOGISTICS SERVICE, C.A., junto con cualquier aviso oficial relacionado con estos convenios.

Impacto de la decisión del TSJ

La resolución del Tribunal Supremo de Justicia representa un paso significativo al eliminar las alcabalas administrativas, los esquemas de exclusividad y los sobrecostos operativos en el tránsito terrestre de Puerto Cabello y La Guaira, lo cual se traduce en una mayor fluidez en los tiempos de transporte.

Al suprimir estas tasas regionales e intermediaciones logísticas, la medida impacta directamente en la reducción del costo total de importación, conocido como landed cost, beneficiando así el flujo de productos y materias primas. Finalmente, el fallo reafirma la vigencia del marco constitucional aduanero y tributario nacional, prohibiendo la aplicación de impuestos o tasas locales que no hayan sido establecidos por la legislación central del país.