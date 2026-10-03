La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictaminado la suspensión inmediata de una serie de cobros regionales, decretos y convenios comerciales que dificultaban y encarecían el traslado de contenedores a través de los corredores aduaneros en los estados La Guaira y Carabobo. Con esta decisión, se busca erradicar los sobrecostos que afectaban directamente el precio final de la mercancía movilizada.
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El TSJ elimina cobros ilegales al tránsito de contenedores en puertos de La Guaira y Carabobo
La medida busca reducir los costos de importación y agilizar la logística terrestre en los principales puertos del país
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Con información de noticiascol.com
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