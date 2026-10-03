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Inameh: Pronóstico para este sábado 3 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este sábado 3 de octubre de 2026 habrá temperaturas máximas que alcanzarán los 39 °C, así como el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica en varias zonas del territorio nacional durante la tarde y la noche.

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De acuerdo con las estimaciones del organismo, en la mañana predominará el cielo de parcial a despejado en la mayor parte del país.

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¿Dónde lloverá en las próximas horas?

De acuerdo con el pronóstico, se prevén condiciones meteorológicas estables, predominando cielo de parcial a despejado en la mayor parte del país; sin descartar algunas lluvias o chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en el Amazonas, Apure, Barinas, Táchira y Zulia.

Durante la tarde y noche, se espera un incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable y algunas con actividad eléctrica en partes de Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón y Zulia.

El resto del territorio nacional se prevé con cielo parcialmente nublado y zonas despejadas.

Mientras que para la Gran Caracas, escasa nubosidad en la mañana, sin descartar algunas lloviznas en zonas de montaña y al este de la entidad; después del mediodía, se espera un ligero incremento de la cobertura nubosa con posibles lluvias dispersas, especialmente en el estado Miranda.

Las temperaturas máximas se registrarán en diversas regiones, destacando la Guayana Esequiba con 39 °C, seguida por Maracaibo, Coro, Puerto Ayacucho e Isla de Aves con 38 °C, mientras que en Barcelona y Ciudad Bolívar se esperan 37 °C.

Para la Gran Caracas se prevén valores de hasta 36 °C en el litoral de La Guaira y 29 °C en la capital.

Con información de Inameh

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