Este sábado, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encabezó la apertura de un nuevo terminal temporal destinado al desembarque de vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.
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Maiquetía estrena terminal temporal para agilizar la llegada de pasajeros nacionales
Infraestructura aérea
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