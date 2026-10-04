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Maiquetía estrena terminal temporal para agilizar la llegada de pasajeros nacionales

Infraestructura aérea

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Imagen de la noticia: Maiquetía estrena terminal temporal para agilizar la llegada de pasajeros nacionales

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Este sábado, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encabezó la apertura de un nuevo terminal temporal destinado al desembarque de vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

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Durante su despliegue en la entidad, la alta funcionaria destacó que esta obra busca optimizar los tiempos de llegada y mejorar la fluidez de los usuarios que transitan por el principal puerto aéreo de Venezuela. Las instalaciones han sido acondicionadas para ofrecer mayor comodidad y seguridad a quienes se desplazan por las rutas internas del país.

Mejoras en la operatividad aérea

La implementación de esta estructura responde al incremento en la movilidad de pasajeros y forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por fortalecer el sector aeronáutico. El proyecto se enmarca en un plan integral de modernización de la infraestructura de transporte público y aéreo, garantizando servicios más eficientes para todos los viajeros.

Con información de noticiascol.com

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