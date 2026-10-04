Maiquetía estrena terminal temporal para agilizar la llegada de pasajeros nacionales

Durante su despliegue en la entidad, la alta funcionaria destacó que esta obra busca optimizar los tiempos de llegada y mejorar la fluidez de los usuarios que transitan por el principal puerto aéreo de Venezuela. Las instalaciones han sido acondicionadas para ofrecer mayor comodidad y seguridad a quienes se desplazan por las rutas internas del país.

Mejoras en la operatividad aérea

La implementación de esta estructura responde al incremento en la movilidad de pasajeros y forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por fortalecer el sector aeronáutico. El proyecto se enmarca en un plan integral de modernización de la infraestructura de transporte público y aéreo, garantizando servicios más eficientes para todos los viajeros.