Inameh: Lluvias con descargas eléctricas y temperaturas de hasta 40 °C marcarán este 4 de octubre

De acuerdo con el reporte oficial, la jornada inició con cielos parcialmente despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, no se descarta la presencia de chubascos aislados en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, la región Centro Norte, la zona insular y el estado Zulia.

Hacia el final de la tarde y el transcurso de la noche, la nubosidad se incrementará de manera progresiva en gran parte del territorio, dando paso a lluvias de intensidad variable que vendrán acompañadas de actividad eléctrica. Según la tradición popular, este fenómeno climático se asocia con la conmemoración de San Francisco de Asís.

Las precipitaciones serán más frecuentes y de mayor intensidad en el norte de Amazonas, Monagas, Anzoátegui, la región Centro Norte, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, la zona andina y Zulia.

El organismo también alertó sobre registros térmicos elevados: hasta 40 °C en la Guayana Esequiba, 38 °C en Barquisimeto y Maracaibo, y 37 °C en localidades como Coro, Barcelona, Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar.