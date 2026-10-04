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Inameh: Lluvias con descargas eléctricas y temperaturas de hasta 40 °C marcarán este 4 de octubre

Pronóstico meteorológico

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un pronóstico para este domingo 4 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se celebra el denominado ‘Cordonazo de San Francisco’. Se anticipan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas durante la tarde y noche en gran parte del territorio nacional, conviviendo con picos de temperatura que podrían tocar los 40 °C.

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De acuerdo con el reporte oficial, la jornada inició con cielos parcialmente despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, no se descarta la presencia de chubascos aislados en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, la región Centro Norte, la zona insular y el estado Zulia.

Hacia el final de la tarde y el transcurso de la noche, la nubosidad se incrementará de manera progresiva en gran parte del territorio, dando paso a lluvias de intensidad variable que vendrán acompañadas de actividad eléctrica. Según la tradición popular, este fenómeno climático se asocia con la conmemoración de San Francisco de Asís.

Las precipitaciones serán más frecuentes y de mayor intensidad en el norte de Amazonas, Monagas, Anzoátegui, la región Centro Norte, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, la zona andina y Zulia.

El organismo también alertó sobre registros térmicos elevados: hasta 40 °C en la Guayana Esequiba, 38 °C en Barquisimeto y Maracaibo, y 37 °C en localidades como Coro, Barcelona, Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar.

Gran Caracas

En la Gran Caracas, que comprende el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, se espera un cielo de parcial a despejado durante las primeras horas del día, con posibilidad de lloviznas en sectores montañosos.

Después del mediodía, la capital experimentará un ligero aumento de la nubosidad, con lluvias dispersas hacia el oeste de la región. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C.

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Con información de Inameh

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