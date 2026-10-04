El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un pronóstico para este domingo 4 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se celebra el denominado ‘Cordonazo de San Francisco’. Se anticipan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas durante la tarde y noche en gran parte del territorio nacional, conviviendo con picos de temperatura que podrían tocar los 40 °C.
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Inameh: Lluvias con descargas eléctricas y temperaturas de hasta 40 °C marcarán este 4 de octubre
Pronóstico meteorológico
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Con información de Inameh
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