Cronograma de gasolina: Conozca qué placas surten esta semana en el país

Desde este lunes 5 de octubre, se pone en marcha un esquema actualizado para la asignación de combustible a precio subsidiado, dirigido a todos los propietarios de vehículos inscritos en el sistema Patria. Este mecanismo, que se ajusta semanalmente siguiendo los lineamientos gubernamentales, busca mantener el orden en las estaciones de servicio.
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