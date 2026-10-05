Cronograma de gasolina: Conozca qué placas surten esta semana en el país

Es importante recordar que, desde el año 2022, el despacho de gasolina en el territorio nacional se rige por un calendario basado en el último dígito de la placa de cada unidad. Los usuarios debidamente registrados en la plataforma cuentan con un cupo mensual de 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas.

Calendario de suministro semanal

Para la semana que comienza este lunes, el cronograma de atención se ha establecido de la siguiente manera:

Lunes 05 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en 3 y 4 Martes 06 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en 5 y 6 Miércoles 07 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en 7 y 8 Jueves 08 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en 9 y 0 Viernes 09 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en 1 y 2 Sábado 10 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en 3 y 4 Domingo 11 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6

Para hacer efectivo el retiro del combustible, es indispensable que el usuario disponga de saldo positivo en su monedero digital de la plataforma Patria, desde donde se debe procesar el pago correspondiente.

Cómo verificar el cupo disponible

Aquellos conductores que deseen consultar la cantidad de litros restantes en su asignación mensual pueden hacerlo de forma sencilla. Solo deben enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. En breve, recibirán una notificación vía SMS con el detalle de su cupo actual.