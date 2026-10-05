El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la Onda Tropical N° 55 se desplaza sobre el noroeste de Surinam y tocará el territorio venezolano en las próximas horas.
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Inameh: Pronóstico para este lunes 5 de octubre 2026
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