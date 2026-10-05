Inameh: Pronóstico para este lunes 5 de octubre 2026

De acuerdo con el reporte, el ingreso de este fenómeno, en interacción con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, provocará un incremento progresivo de la nubosidad y las precipitaciones.

Pronóstico del Inameh para este 5 de octubre

Según el pronóstico, en la mañana se prevén condiciones meteorológicas estables, predominando cielo de parcialmente nublado, sin descartar algunas lluvias o chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en zonas al norte de Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, llanos occidentales, Andes y Zulia.

Durante la tarde y noche, se espera un incremento de la cobertura nubosa en buena parte del país, en algunas zonas asociada a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, con mayor intensidad y frecuencia en Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Monagas, Delta Amacuro, los llanos occidentales, Lara, los Andes y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas se estima nubosidad de parcial a despejado durante la primera parte del día; después del mediodía, se espera un ligero incremento de la cobertura nubosa con posibles lluvias dispersas, especialmente en Caracas y la zona oeste de la región.

Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.