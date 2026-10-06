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¡Evita retrasos! Conoce las nuevas reglas del Saime para tu foto de pasaporte

Trámites migratorios

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha difundido a través de sus plataformas oficiales los lineamientos técnicos que deben seguir los ciudadanos para la fotografía del pasaporte venezolano. Estas directrices responden al cumplimiento del documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el propósito de homologar los estándares de seguridad y calidad a nivel global.

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La institución ha enfatizado la importancia de acatar estas instrucciones al momento de asistir a las oficinas de atención, con el fin de prevenir la anulación de la cita o el rechazo del registro fotográfico por incumplimiento de los parámetros establecidos.

Directrices sobre vestimenta y apariencia facial

  • El rostro debe permanecer totalmente despejado, permitiendo la visibilidad completa de la frente, las cejas y los rasgos característicos.
  • Es obligatorio retirar el cabello de las orejas para que estas queden expuestas.
  • Se recomienda el uso de prendas de vestir con colores que contrasten con el fondo blanco de la imagen, evitando estrictamente el uso de ropa blanca o tonos demasiado claros.
  • El maquillaje debe ser discreto y natural, enfocado en unificar el tono de la piel sin generar brillos excesivos.
  • Queda prohibido el uso de accesorios como lentes, gorras, piercings, ganchos llamativos o zarcillos de gran tamaño.
  • Las extensiones de pestañas están permitidas siempre que no alteren la expresión natural de la mirada ni modifiquen la estructura facial del solicitante.

Requerimientos de postura y expresión

  • La mirada debe dirigirse directamente al lente, manteniendo los ojos abiertos y claramente visibles.
  • Se exige una expresión facial neutra y seria, con la boca cerrada y sin mostrar los dientes o esbozar sonrisas.
  • La cabeza debe estar alineada con los hombros, manteniendo una postura recta y sin inclinaciones laterales.
Con información de Saime

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