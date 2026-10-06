¡Evita retrasos! Conoce las nuevas reglas del Saime para tu foto de pasaporte

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha difundido a través de sus plataformas oficiales los lineamientos técnicos que deben seguir los ciudadanos para la fotografía del pasaporte venezolano. Estas directrices responden al cumplimiento del documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el propósito de homologar los estándares de seguridad y calidad a nivel global.