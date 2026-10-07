Bono de Contingencia: El auxilio económico que llega a las familias afectadas por los sismos

Esta iniciativa gubernamental tiene como propósito servir de complemento a las labores de reparación y rehabilitación de viviendas que actualmente desarrolla el programa Venezuela Renace en diversas regiones del territorio nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios de este pago?

La ayuda está dirigida fundamentalmente a los jefes de familia que sufrieron daños directos en sus hogares debido a los sismos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026. La selección de los beneficiarios se realizó mediante un censo técnico exhaustivo, donde participaron brigadas defensoriales, funcionarios de Protección Civil y el sistema del Carnet de la Patria, priorizando sectores críticos como La Guaira y otras zonas sísmicas del país.

Las personas seleccionadas recibirán una notificación oficial a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532 o mediante una alerta en la aplicación veMonedero.

Una vez acreditado el monto en el Monedero Patria, los ciudadanos podrán disponer de los fondos de manera progresiva, ya sea mediante transferencias a cuentas de la banca pública y privada o utilizando el sistema de pago electrónico BiopagoBDV.