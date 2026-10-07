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Bono de Contingencia: El auxilio económico que llega a las familias afectadas por los sismos

Apoyo a damnificados

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Desde este miércoles, el Ejecutivo nacional dio inicio a la entrega del Bono de Contingencia (Octubre 2026). Este estipendio ha sido calificado por los usuarios del sistema Patria como un beneficio extraordinario de alto impacto, diseñado para brindar un soporte financiero directo a los hogares que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad tras los eventos telúricos recientes.

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Esta iniciativa gubernamental tiene como propósito servir de complemento a las labores de reparación y rehabilitación de viviendas que actualmente desarrolla el programa Venezuela Renace en diversas regiones del territorio nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios de este pago?

La ayuda está dirigida fundamentalmente a los jefes de familia que sufrieron daños directos en sus hogares debido a los sismos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026. La selección de los beneficiarios se realizó mediante un censo técnico exhaustivo, donde participaron brigadas defensoriales, funcionarios de Protección Civil y el sistema del Carnet de la Patria, priorizando sectores críticos como La Guaira y otras zonas sísmicas del país.

Las personas seleccionadas recibirán una notificación oficial a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532 o mediante una alerta en la aplicación veMonedero.

Una vez acreditado el monto en el Monedero Patria, los ciudadanos podrán disponer de los fondos de manera progresiva, ya sea mediante transferencias a cuentas de la banca pública y privada o utilizando el sistema de pago electrónico BiopagoBDV.

Con información de Sistema Patria

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