Desde este miércoles, el Ejecutivo nacional dio inicio a la entrega del Bono de Contingencia (Octubre 2026). Este estipendio ha sido calificado por los usuarios del sistema Patria como un beneficio extraordinario de alto impacto, diseñado para brindar un soporte financiero directo a los hogares que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad tras los eventos telúricos recientes.
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Bono de Contingencia: El auxilio económico que llega a las familias afectadas por los sismos
Apoyo a damnificados
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Con información de Sistema Patria
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