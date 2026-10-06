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Alerta sanitaria en Venezuela: El Niño golpeará la salud pública hasta 2027

Autoridades sanitarias instan a la población a reforzar medidas preventivas ante el aumento de riesgos virales y climáticos

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El Ministerio para la Salud ha oficializado una alerta sanitaria en todo el territorio nacional, basándose en los datos expuestos en la Semana Epidemiológica 37 del Boletín Epidemiológico. Esta medida responde a las alteraciones climáticas provocadas por el fenómeno El Niño, las cuales se estima que impactarán el régimen de lluvias y las temperaturas hasta febrero de 2027.

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De acuerdo con el reporte oficial, este evento meteorológico generará un escenario complejo, caracterizado por sequías severas en ciertas regiones y precipitaciones intensas en otras. Estas variaciones climáticas crean un entorno propicio para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, zika, chikungunya y malaria, además de elevar el riesgo de afecciones respiratorias derivadas de incendios forestales y cuadros de deshidratación por olas de calor.

Ante esta situación, el ente ministerial ha girado instrucciones precisas a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y a los consejos comunales para que lideren jornadas de saneamiento ambiental y eliminación de focos de contaminación. Se hace un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar protocolos de seguridad en el hogar que ayuden a reducir la probabilidad de contagios.

Recomendaciones clave para la prevención:

  • Gestión del agua: Es fundamental lavar con frecuencia los recipientes de almacenamiento, mantener los tanques y tambores herméticamente cerrados y colocar mallas protectoras en las entradas de aire.
  • Potabilización: Se recomienda hervir el agua durante un periodo de tres a cinco minutos, o aplicar de dos a tres gotas de cloro al 5% por cada litro, dejando reposar la mezcla por 30 minutos antes de su consumo.
  • Higiene personal y del hogar: Evite caminar descalzo sobre aguas estancadas, desinfecte rigurosamente frutas y verduras, mantenga un lavado de manos constante y asegúrese de que los desechos domésticos se mantengan en contenedores sellados y elevados del suelo.
Con información de El Nacional

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