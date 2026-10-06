El Ministerio para la Salud ha oficializado una alerta sanitaria en todo el territorio nacional, basándose en los datos expuestos en la Semana Epidemiológica 37 del Boletín Epidemiológico. Esta medida responde a las alteraciones climáticas provocadas por el fenómeno El Niño, las cuales se estima que impactarán el régimen de lluvias y las temperaturas hasta febrero de 2027.
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Alerta sanitaria en Venezuela: El Niño golpeará la salud pública hasta 2027
Autoridades sanitarias instan a la población a reforzar medidas preventivas ante el aumento de riesgos virales y climáticos
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Con información de El Nacional
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