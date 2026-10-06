Alerta sanitaria en Venezuela: El Niño golpeará la salud pública hasta 2027

De acuerdo con el reporte oficial, este evento meteorológico generará un escenario complejo, caracterizado por sequías severas en ciertas regiones y precipitaciones intensas en otras. Estas variaciones climáticas crean un entorno propicio para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, zika, chikungunya y malaria, además de elevar el riesgo de afecciones respiratorias derivadas de incendios forestales y cuadros de deshidratación por olas de calor.

Ante esta situación, el ente ministerial ha girado instrucciones precisas a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y a los consejos comunales para que lideren jornadas de saneamiento ambiental y eliminación de focos de contaminación. Se hace un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar protocolos de seguridad en el hogar que ayuden a reducir la probabilidad de contagios.

Recomendaciones clave para la prevención: