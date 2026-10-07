Venezuela proyecta autosuficiencia azucarera: el plan para eliminar importaciones en 2032

Durante la reunión, el jefe de la cartera agrícola resaltó los avances significativos en el suministro interno, logrados gracias al fortalecimiento de la cosecha nacional y a la sinergia establecida con los cañicultores del país.

Resultados del ciclo 2025-2026 y balance de importaciones

Padrino López informó que el periodo productivo anterior concluyó con el procesamiento de más de 4,6 millones de toneladas de caña de azúcar en los centrales azucareros de la nación.

Este nivel de operatividad permite satisfacer el 55 % de la demanda interna con productos de sello nacional. Asimismo, gracias a la mejora en los rendimientos agrícolas en los estados Lara, Portuguesa, Yaracuy y Aragua, se logró una reducción del 20 % en las importaciones del rubro frente al ciclo previo.

Proyecciones estratégicas para el periodo 2030-2032

El ministro ratificó que la meta fundamental para el lapso 2030-2032 es alcanzar la cero dependencia de importaciones, garantizando así la autosuficiencia plena tanto para el consumo residencial como para el sector industrial.

Para cumplir con este objetivo, el plan gubernamental incluye el financiamiento de insumos agrícolas, la modernización de la maquinaria destinada a la corta y transporte, además de brindar asistencia técnica integral a los productores pequeños y medianos.