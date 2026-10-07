El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, lideró este martes un encuentro estratégico con autoridades del Ejecutivo y representantes del gremio agroazucarero. El propósito central fue definir la logística y las operaciones necesarias para el arranque de la Zafra 2026-2027, cuya puesta en marcha está prevista para finales de octubre.
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Venezuela proyecta autosuficiencia azucarera: el plan para eliminar importaciones en 2032
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