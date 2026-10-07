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Cómo obtener la certificación de datos filiatorios del Saime sin salir de casa

Gestión de documentos

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene a disposición de la ciudadanía un sistema digital eficiente que permite solicitar y recibir la certificación de datos filiatorios sin necesidad de acudir a una oficina. Esta herramienta busca agilizar la gestión de documentos personales a través de su portal web oficial.

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Procedimiento para la solicitud en línea

Para iniciar el trámite, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Acceso a la plataforma: El usuario debe ingresar al sitio web oficial del organismo utilizando su usuario y contraseña registrados.
  • Inicio del trámite: Una vez dentro, se deben verificar los datos personales y seleccionar la opción Nueva Solicitud.
  • Selección del titular: En la ventana emergente, se debe marcar la opción Titular y continuar con el proceso.
  • Cancelación del servicio: El sistema permite elegir la pasarela de pago bancario de preferencia para completar la transacción.
  • Finalización: Tras introducir los datos bancarios, se debe confirmar la operación para formalizar la solicitud.

Tiempos de espera y descarga del documento

Una vez completado el pago, el usuario puede realizar el seguimiento de su requerimiento directamente en la plataforma. El organismo garantiza un tiempo de respuesta que no supera las 72 horas. Tras la aprobación, el ciudadano podrá descargar e imprimir la planilla oficial desde su perfil en el portal.

Consideraciones para usuarios con cédulas superiores a 22 millones

Es importante destacar que existe una excepción para los ciudadanos con números de cédula a partir de 22 millones. Según lo informado por el Saime, estos usuarios no pueden realizar la solicitud de manera directa a través de la web. Para estos casos, es obligatorio realizar una validación presencial de los datos en cualquier oficina del organismo antes de poder procesar la gestión de forma digital.

Con información de Saime

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