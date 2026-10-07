El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene a disposición de la ciudadanía un sistema digital eficiente que permite solicitar y recibir la certificación de datos filiatorios sin necesidad de acudir a una oficina. Esta herramienta busca agilizar la gestión de documentos personales a través de su portal web oficial.
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Cómo obtener la certificación de datos filiatorios del Saime sin salir de casa
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Con información de Saime
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