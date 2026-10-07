Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Fedecámaras Zulia alerta: cobros tributarios arbitrarios ponen en jaque a comercios locales

El gremio empresarial solicita corregir las fallas técnicas y administrativas que afectan la estabilidad del sector productivo

|1 min|
Imagen de la noticia: Fedecámaras Zulia alerta: cobros tributarios arbitrarios ponen en jaque a comercios locales

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El gremio que agrupa a los empresarios en el estado Zulia, Fedecámaras, ha levantado su voz para advertir sobre las graves distorsiones en materia tributaria que están afectando el normal funcionamiento de los comercios y las industrias de la entidad.

Lee también
Pdvsa garantiza suministro de combustible tras incendio en refinería Cardón

Según lo expuesto por la organización, es imperativo que se solventen las deficiencias técnicas presentes en la Plataforma del Sistema Integrado de Gestión y Administración Tributaria, además de detener lo que han calificado como cobros impositivos arbitrarios.

Paul Márquez, quien preside Fedecámaras Zulia, aclaró que el sector privado no se opone a cumplir con sus deberes fiscales. «Nuestra postura no es contra el pago de los impuestos municipales, los cuales promovemos, sino contra la forma y el método empleado para realizar dichos cobros», enfatizó Márquez.

View post on X

El dirigente gremial detalló que han agotado las vías institucionales, presentando sus inquietudes primero ante el CDMAT y posteriormente mediante una comunicación formal dirigida a la Alcaldía de Maracaibo. Asimismo, Márquez hizo un llamado a las autoridades para cesar la estigmatización de las empresas a través de plataformas digitales, instando a un diálogo constructivo que garantice la estabilidad económica y el crecimiento del sector productivo en la región.

Con información de Monitoreamos

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesEconomíaImpuestosPaúl Márquez

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.