El gremio que agrupa a los empresarios en el estado Zulia, Fedecámaras, ha levantado su voz para advertir sobre las graves distorsiones en materia tributaria que están afectando el normal funcionamiento de los comercios y las industrias de la entidad.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Fedecámaras Zulia alerta: cobros tributarios arbitrarios ponen en jaque a comercios locales
El gremio empresarial solicita corregir las fallas técnicas y administrativas que afectan la estabilidad del sector productivo
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Monitoreamos
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...