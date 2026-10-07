Fedecámaras Zulia alerta: cobros tributarios arbitrarios ponen en jaque a comercios locales

Según lo expuesto por la organización, es imperativo que se solventen las deficiencias técnicas presentes en la Plataforma del Sistema Integrado de Gestión y Administración Tributaria, además de detener lo que han calificado como cobros impositivos arbitrarios.

Paul Márquez, quien preside Fedecámaras Zulia, aclaró que el sector privado no se opone a cumplir con sus deberes fiscales. «Nuestra postura no es contra el pago de los impuestos municipales, los cuales promovemos, sino contra la forma y el método empleado para realizar dichos cobros», enfatizó Márquez.