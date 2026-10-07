Pdvsa garantiza suministro de combustible tras incendio en refinería Cardón

A través de un comunicado difundido en sus canales digitales, la petrolera explicó que el evento, originado por una falla en una tubería de gas natural que surte a las calderas, se produjo a las 3:25 pm. Afortunadamente, no se registraron trabajadores heridos, daños a las comunidades aledañas ni perjuicios materiales de consideración.

Como medida preventiva, Pdvsa ejecutó de inmediato los protocolos de seguridad, lo que conllevó a la paralización temporal de las operaciones en las plantas de la refinería Cardón. Actualmente, un equipo técnico especializado se encuentra realizando una evaluación exhaustiva de las instalaciones para asegurar un reinicio de actividades bajo condiciones óptimas, priorizando siempre la seguridad del personal y la infraestructura.

Asimismo, la empresa confirmó la creación de un Comité de Investigación encargado de determinar con precisión las causas que originaron la fuga de gas y el posterior fuego. Es importante recordar que la refinería Cardón es un pilar fundamental del Centro de Refinación Paraguaná, uno de los complejos industriales más relevantes para la capacidad de refinación del país.