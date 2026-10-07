Luego del incendio reportado este martes en la refinería Cardón, ubicada en el estado Falcón, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) emitió un parte oficial para llevar tranquilidad a la población, garantizando que el despacho de combustible en todo el territorio nacional se mantendrá estable gracias a que el Sistema de Refinación Nacional dispone de reservas suficientes.
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Pdvsa garantiza suministro de combustible tras incendio en refinería Cardón
Incidente en el Centro de Refinación Paraguaná
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Con información de noticiascol.com
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