Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Terminales temporales de Maiquetía registran alta demanda en el mes de septiembre

Balance operativo

|2 min|
Imagen de la noticia: Terminales temporales de Maiquetía registran alta demanda en el mes de septiembre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Desde el inicio de sus operaciones en septiembre, los terminales temporales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía han logrado movilizar a un total de 208 mil 906 pasajeros, consolidándose como una pieza clave para el tránsito aéreo en el país. Durante este primer mes de funcionamiento, se han contabilizado 2 mil 498 vuelos que han permitido mantener la conectividad necesaria para los viajeros.

Lee también
Fedecámaras Zulia alerta: cobros tributarios arbitrarios ponen en jaque a comercios locales

De acuerdo con los datos suministrados, la infraestructura provisional ha atendido a más de 104 mil usuarios en rutas internacionales, demostrando la capacidad de respuesta ante la demanda actual. Asimismo, se han registrado mil 852 operaciones comerciales, las cuales han sido fundamentales para asegurar el flujo de pasajeros mientras se ejecutan las labores de ingeniería en la sede central del principal terminal aéreo de Venezuela.

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte destacó a través de sus canales oficiales que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar la operatividad del sector. El despliegue logístico en estas áreas temporales acompaña de manera directa el avance de los trabajos de remodelación y mejora que se llevan a cabo en la estructura principal del aeropuerto, asegurando que el servicio no se vea interrumpido durante el proceso de modernización.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesAeropuerto MaiquetíaInfraestructuraTransporte Aereo

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.