Terminales temporales de Maiquetía registran alta demanda en el mes de septiembre

De acuerdo con los datos suministrados, la infraestructura provisional ha atendido a más de 104 mil usuarios en rutas internacionales, demostrando la capacidad de respuesta ante la demanda actual. Asimismo, se han registrado mil 852 operaciones comerciales, las cuales han sido fundamentales para asegurar el flujo de pasajeros mientras se ejecutan las labores de ingeniería en la sede central del principal terminal aéreo de Venezuela.

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte destacó a través de sus canales oficiales que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar la operatividad del sector. El despliegue logístico en estas áreas temporales acompaña de manera directa el avance de los trabajos de remodelación y mejora que se llevan a cabo en la estructura principal del aeropuerto, asegurando que el servicio no se vea interrumpido durante el proceso de modernización.