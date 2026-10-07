Desde el inicio de sus operaciones en septiembre, los terminales temporales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía han logrado movilizar a un total de 208 mil 906 pasajeros, consolidándose como una pieza clave para el tránsito aéreo en el país. Durante este primer mes de funcionamiento, se han contabilizado 2 mil 498 vuelos que han permitido mantener la conectividad necesaria para los viajeros.
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Terminales temporales de Maiquetía registran alta demanda en el mes de septiembre
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