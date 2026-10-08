Lunes bancario: Lo que debe saber sobre la operatividad de la banca este 12 de octubre

Durante esta jornada de descanso nacional, no habrá atención al público en las agencias ni taquillas bancarias. Sin embargo, los clientes podrán seguir utilizando los servicios digitales, aplicaciones móviles, sistemas de pago móvil, cajeros automáticos y puntos de venta, los cuales operarán con total normalidad.

Operatividad en oficinas y taquillas

La interrupción de los servicios presenciales afecta a la red de agencias a nivel nacional, incluyendo las sedes principales. No obstante, algunas instituciones podrían mantener habilitadas taquillas externas ubicadas en centros comerciales para gestiones específicas.

Es importante recordar que los usuarios tienen a su disposición la banca en línea para realizar transferencias, consultas de saldo y pagos de servicios sin contratiempos. Asimismo, el uso de tarjetas de débito y crédito en comercios no se verá afectado por el feriado.

Calendario de feriados bancarios restantes para 2026

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Sudeban, quedan pendientes tres fechas de feriado bancario antes de finalizar el año: