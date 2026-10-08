Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Lunes bancario: Lo que debe saber sobre la operatividad de la banca este 12 de octubre

Entérese de los servicios que permanecerán activos durante la jornada de suspensión de actividades presenciales

|2 min|
Imagen de la noticia: Lunes bancario: Lo que debe saber sobre la operatividad de la banca este 12 de octubre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El sector financiero venezolano tendrá su próximo lunes bancario este 12 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. La medida, ratificada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), aplica para todas las entidades tanto públicas como privadas del país.

Lee también
Funvisis reporta sismo de magnitud 3.4 la madrugada de este 8 de octubre

Durante esta jornada de descanso nacional, no habrá atención al público en las agencias ni taquillas bancarias. Sin embargo, los clientes podrán seguir utilizando los servicios digitales, aplicaciones móviles, sistemas de pago móvil, cajeros automáticos y puntos de venta, los cuales operarán con total normalidad.

Operatividad en oficinas y taquillas

La interrupción de los servicios presenciales afecta a la red de agencias a nivel nacional, incluyendo las sedes principales. No obstante, algunas instituciones podrían mantener habilitadas taquillas externas ubicadas en centros comerciales para gestiones específicas.

Es importante recordar que los usuarios tienen a su disposición la banca en línea para realizar transferencias, consultas de saldo y pagos de servicios sin contratiempos. Asimismo, el uso de tarjetas de débito y crédito en comercios no se verá afectado por el feriado.

Agencias bancarias en Venezuela suspenden atención en taquilla este 12 de octubre: sepa más

Calendario de feriados bancarios restantes para 2026

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Sudeban, quedan pendientes tres fechas de feriado bancario antes de finalizar el año:

  • 26 de octubre: Día del Dr. José Gregorio Hernández.
  • 23 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (trasladado desde el miércoles 18).
  • 14 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (trasladado desde el martes 8).
Con información de Sudeban

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesFeriado BancarioSudebanVenezuela

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.