El sector financiero venezolano tendrá su próximo lunes bancario este 12 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. La medida, ratificada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), aplica para todas las entidades tanto públicas como privadas del país.
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Lunes bancario: Lo que debe saber sobre la operatividad de la banca este 12 de octubre
Entérese de los servicios que permanecerán activos durante la jornada de suspensión de actividades presenciales
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Con información de Sudeban
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