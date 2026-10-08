La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que durante la madrugada de este jueves 8 de octubre de 2026 se registraron dos eventos telúricos en la región central del país, el principal de ellos con una magnitud de 3.4.
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Funvisis reporta sismo de magnitud 3.4 la madrugada de este 8 de octubre
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Con información de Funvisis
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