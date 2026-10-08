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Funvisis reporta sismo de magnitud 3.4 la madrugada de este 8 de octubre

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que durante la madrugada de este jueves 8 de octubre de 2026 se registraron dos eventos telúricos en la región central del país, el principal de ellos con una magnitud de 3.4.

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Según los datos oficiales del Servicio Sismológico Venezolano, el primer movimiento ocurrió a la 1:41 a. m. con una profundidad de 5.6 kilómetros y un epicentro localizado a 35 kilómetros al noroeste de Los Teques y 35 kilómetros al norte de La Victoria.

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Posteriormente, a las 4:00 a. m., se detectó un segundo evento de magnitud 2.9 a 5.0 kilómetros de profundidad.

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Reacciones y reportes de la ciudadanía

Debido a la escasa profundidad de ambos eventos, habitantes de zonas como Los Teques, Maracay, La Victoria y diversos puntos de la Gran Caracas reportaron a través de redes sociales haber sentido la sacudida mientras descansaban.

En plataformas como X, los usuarios expresaron haber percibido un movimiento breve pero claro, compartiendo impresiones sobre el lugar exacto donde se encontraban al momento del temblor.

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Hasta la mañana de este jueves, los cuerpos de Protección Civil no reportan daños en infraestructuras ni personas lesionadas.

Con información de Funvisis

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