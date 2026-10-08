El Hospital Vargas de Caracas ha incorporado recientemente nuevos dispositivos médicos, diseñados para potenciar sus áreas de diagnóstico y mejorar la calidad del servicio brindado a los pacientes. Esta actualización tecnológica fue recibida con optimismo por Dinorah Figuera, quien subrayó la relevancia de la llegada de estos insumos provenientes de Estados Unidos para el funcionamiento del centro asistencial.
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Dinorah Figuera destaca llegada de tecnología médica al Hospital Vargas
Salud pública
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