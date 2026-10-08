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Dinorah Figuera destaca llegada de tecnología médica al Hospital Vargas

Salud pública

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El Hospital Vargas de Caracas ha incorporado recientemente nuevos dispositivos médicos, diseñados para potenciar sus áreas de diagnóstico y mejorar la calidad del servicio brindado a los pacientes. Esta actualización tecnológica fue recibida con optimismo por Dinorah Figuera, quien subrayó la relevancia de la llegada de estos insumos provenientes de Estados Unidos para el funcionamiento del centro asistencial.

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“La integración de estos equipos resulta fundamental para robustecer las capacidades diagnósticas y asistenciales. En medio de la compleja situación que atraviesa el sector salud en Venezuela, es imperativo priorizar la recuperación de nuestras instituciones, colocando siempre el bienestar del ciudadano como eje central”, expresó Figuera.

Avances en la atención médica

La nueva dotación tecnológica permitirá ampliar el abanico de soluciones disponibles para cubrir diversas necesidades clínicas. Entre los equipos recibidos destacan:

  • Equipos especializados para estudios de diagnóstico.
  • Sistemas avanzados de ultrasonido.
  • Tecnología orientada a optimizar la atención hospitalaria integral.

Figuera enfatizó que estos recursos son un paso necesario para elevar el estándar de atención en el Hospital Vargas, un centro que no solo cumple una labor asistencial, sino que también es un pilar fundamental en la formación académica de los futuros profesionales de la medicina en el país.

“Continuaremos trabajando desde la mesa de diálogo con todos los actores del sistema sanitario —médicos, enfermeros y especialistas— para consolidar propuestas que permitan la reconstrucción progresiva de nuestra infraestructura hospitalaria. La salud debe ser un punto de encuentro y una prioridad nacional para todos los venezolanos”, concluyó la dirigente.

Con información de noticiascol.com

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