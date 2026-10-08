Dinorah Figuera destaca llegada de tecnología médica al Hospital Vargas

“La integración de estos equipos resulta fundamental para robustecer las capacidades diagnósticas y asistenciales. En medio de la compleja situación que atraviesa el sector salud en Venezuela, es imperativo priorizar la recuperación de nuestras instituciones, colocando siempre el bienestar del ciudadano como eje central”, expresó Figuera.

Avances en la atención médica

La nueva dotación tecnológica permitirá ampliar el abanico de soluciones disponibles para cubrir diversas necesidades clínicas. Entre los equipos recibidos destacan:

Equipos especializados para estudios de diagnóstico.

Sistemas avanzados de ultrasonido.

Tecnología orientada a optimizar la atención hospitalaria integral.

Figuera enfatizó que estos recursos son un paso necesario para elevar el estándar de atención en el Hospital Vargas, un centro que no solo cumple una labor asistencial, sino que también es un pilar fundamental en la formación académica de los futuros profesionales de la medicina en el país.