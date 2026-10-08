Durante su participación en la 82ª Asamblea Anual de Fedecámaras, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, comunicó que el país tiene asegurada una inyección de 12.000 millones de dólares. Este capital, que será gestionado a través de fuentes públicas y privadas, se ejecutará en un periodo de dos años con el objetivo de fortalecer la economía nacional.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Venezuela captará 12.000 millones de dólares para impulsar su aparato productivo
El Gobierno busca dinamizar la industria nacional mediante la reactivación de nexos con organismos financieros internacionales
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...