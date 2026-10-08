Venezuela captará 12.000 millones de dólares para impulsar su aparato productivo

La alta funcionaria destacó que este logro es resultado de la normalización de las relaciones financieras con organismos multilaterales de crédito. En este sentido, confirmó que Venezuela ha restablecido formalmente sus vínculos con entidades de peso global, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Impulso al sector privado

Rodríguez detalló que el Consejo Nacional de Economía ha sostenido encuentros estratégicos con representantes del BID para establecer mecanismos de financiamiento adaptados a las necesidades del aparato productivo. La intención es ofrecer herramientas crediticias que permitan dinamizar las operaciones de diversos sectores económicos en todo el territorio nacional.

La mandataria enfatizó que el alcance de estos fondos es inclusivo, abarcando desde grandes industrias hasta los pequeños emprendedores locales. El propósito fundamental de estas gestiones es democratizar el acceso a recursos financieros, permitiendo que todos los niveles de la actividad económica del país puedan potenciar su capacidad productiva y contribuir al crecimiento sostenido de la nación.