Urge reactivación productiva: Fedecámaras entrega plan estratégico para superar nudos críticos

Felipe Capozzolo, presidente de la organización, subrayó que este encuentro es un paso fundamental para fortalecer la cooperación entre el sector público y el privado, un elemento que considera esencial para el bienestar económico de la nación.

“Es muy significativo para nosotros que estemos hoy aquí todos juntos, todos reunidos, como símbolo de la alianza público-privada que debe privar para que el país pueda salir adelante”, expresó Capozzolo durante su alocución.

Prioridades: servicios, financiamiento y tributos

El dirigente gremial recalcó la disposición del empresariado para colaborar con las autoridades en la resolución de los obstáculos que actualmente limitan la productividad nacional. Entre los puntos clave presentados, destacan tres áreas fundamentales:

Optimización de servicios públicos: Con especial énfasis en la estabilización del sistema eléctrico nacional.

Con especial énfasis en la estabilización del sistema eléctrico nacional. Acceso al crédito: La creación de mecanismos financieros que permitan apalancar al sector productivo.

La creación de mecanismos financieros que permitan apalancar al sector productivo. Alivio tributario: Propuestas orientadas a hacer más eficiente y sostenible la carga fiscal sobre las empresas.

“Estamos aquí juntos para plantear una agenda de reconstrucción en la cual esperamos que podamos trabajar tanto el Ejecutivo Nacional como el movimiento empresarial venezolano”, puntualizó el vocero.

Confianza en el mercado internacional

Durante la jornada, Capozzolo también abogó por la coordinación institucional para implementar sistemas de preferencia tarifaria que faciliten la exportación de productos hechos en Venezuela. Asimismo, envió un mensaje de optimismo a los inversionistas extranjeros: “Queremos decirle al mundo que no hay riesgo en venir a Venezuela, que es el momento de venir, invertir en los venezolanos y generar empleo productivo”, concluyó, reafirmando el compromiso del sector privado con el desarrollo nacional.