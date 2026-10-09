En el marco de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, la directiva del gremio empresarial hizo entrega formal a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, del Plan Estratégico de Impulso Estratégico a la Expansión Productiva y el Empleo. Esta iniciativa busca establecer una hoja de ruta clara para dinamizar el aparato productivo del país.
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Nacionales
Urge reactivación productiva: Fedecámaras entrega plan estratégico para superar nudos críticos
Propuestas gremiales buscan destrabar la productividad y atraer capitales foráneos al país
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