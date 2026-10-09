El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ha notificado la suspensión temporal del tránsito para unidades de carga con un peso igual o superior a los 3.500 kilogramos en todo el territorio nacional, debido al próximo asueto por el Día de la Resistencia Indígena.
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Restringen circulación de vehículos de carga pesada por el asueto del Día de la Resistencia Indígena
Medida de seguridad vial
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Con información de INTT
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