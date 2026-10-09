Restringen circulación de vehículos de carga pesada por el asueto del Día de la Resistencia Indígena

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el ente a través de sus plataformas digitales, esta restricción entrará en vigor a partir de la 1:00 a. m. del domingo 11 de octubre y se extenderá hasta la 1:00 a. m. del martes 13 de octubre.

Esta disposición se fundamenta en lo establecido en la resolución conjunta publicada en la Gaceta Oficial N.º 42.425, del 25 de julio de 2022, la cual regula el desplazamiento de vehículos de carga durante los días feriados y fines de semana.

Excepciones y recomendaciones para el sector

El organismo aclaró que la medida no afectará a aquellos vehículos que transporten insumos de primera necesidad y bienes esenciales, entre los que destacan:

Alimentos y productos de consumo masivo.

Medicamentos e insumos médicos.

Combustible y materiales estratégicos para servicios públicos.

Finalmente, las autoridades del INTT hicieron un llamado a los conductores, empresas de transporte y gremios del sector para que tomen las previsiones operativas necesarias, evitando así inconvenientes en las carreteras y garantizando la seguridad vial durante este fin de semana largo.