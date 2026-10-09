FVM convoca marcha nacional este martes 13 de octubre para exigir mejoras salariales

Durante una rueda de prensa, la directiva del gremio informó que la movilización tendrá como punto de partida las instalaciones del Ipasme, desde donde los docentes se desplazarán hasta el Palacio de Miraflores para consignar un pliego de exigencias ante las autoridades nacionales.

Carmen Teresa Márquez, quien preside la organización, enfatizó que esta jornada de protesta tiene un carácter estrictamente sindical y gremial, desvinculándola de cualquier agenda política partidista.

Demandas laborales del sector educativo

El gremio docente ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de revisar la convención colectiva vigente. Entre sus peticiones principales destacan la dignificación del salario, así como la cancelación inmediata de bonificaciones y el bono de profesionalización, beneficios que deben cubrir tanto al personal activo como a los jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.

Los educadores han denunciado de manera reiterada la severa erosión de su poder adquisitivo y el incumplimiento en los pagos de los beneficios económicos establecidos en sus contratos.

Exigencia de pagos pendientes

La movilización busca presionar para que se haga efectivo el pago de todas las bonificaciones que se encuentran en mora. La ruta establecida por la FVM comenzará en el Ipasme y culminará frente a la sede del Gobierno, donde esperan obtener respuestas concretas sobre la situación laboral que atraviesan miles de profesionales de la enseñanza en el país.