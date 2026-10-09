La Federación Venezolana de Maestros (FVM) ha hecho un llamado formal a todo el gremio educativo para participar en una marcha nacional que se llevará a cabo este 13 de octubre en la ciudad de Caracas.
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Nacionales
FVM convoca marcha nacional este martes 13 de octubre para exigir mejoras salariales
El gremio docente se moviliza en Caracas para reclamar la dignificación de sus condiciones laborales
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Con información de noticiascol.com
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