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Cotización oficial del dólar y euro desde el 10 hasta el 13 de octubre: precio fijado por el BCV

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El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.

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Cotización oficial del dólar y euro este 8 de octubre: precio fijado por el BCV

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 982,00 bolívares y la del dólar estadounidense en 876,79 bolívares para la fecha valor de los días, 10, 11,12 y 13 de octubre de 2026.

Cotización oficial del dólar y euro para los días 10, 11, 12 y 13 de octubre: precio fijado por el BCV

Es importante recordar, que el día 12 de octubre es feriado bancario nacional.

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.

Con información de BCV

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