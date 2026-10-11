Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

¿Necesitas cambiar tu correo en el Saime? Así puedes hacerlo sin costo alguno

Trámites migratorios

|2 min|
Imagen de la noticia: ¿Necesitas cambiar tu correo en el Saime? Así puedes hacerlo sin costo alguno

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Aquellos ciudadanos que necesiten modificar la dirección de correo electrónico vinculada a su perfil en el Saime tienen la posibilidad de gestionar este cambio de manera totalmente gratuita. Es importante destacar que, aunque el trámite no exige la consignación de documentos adicionales, es indispensable que el usuario se presente personalmente para validar su identidad.

Lee también
Maiquetía recupera su ritmo: operaciones alcanzan hasta 78% tras los sismos

Si te encuentras en Venezuela

Los interesados que residan en el país deben acudir a cualquier sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para solicitar la actualización. Durante esta gestión, será necesario suministrar una cuenta de correo electrónico bajo el dominio Gmail y completar el registro de huellas dactilares.

Requisitos indispensables

Para llevar a cabo este proceso con éxito, el usuario debe contar con:

  • Una dirección de correo electrónico activa en Gmail.
  • Documentación personal para el proceso de verificación.
  • Disponibilidad de tiempo para asistir a la oficina del Saime y realizar la toma de huellas dactilares.

Si te encuentras en el extranjero

Los venezolanos que se encuentren fuera del territorio nacional, ya sea por residencia o estadía temporal, también cuentan con esta opción. Para ello, deben dirigirse al consulado de Venezuela más cercano a su ubicación, donde podrán realizar la toma de huellas necesaria para finalizar el procedimiento.

¿Tiene algún costo?

La actualización del correo electrónico en el sistema del Saime es un servicio gratuito. Aunque no se requiere presentar papeles adicionales, el ciudadano debe cumplir estrictamente con el protocolo presencial para asegurar la correcta validación de su identidad. Cabe recordar que este trámite no puede completarse en su totalidad a través de internet, debido a que la captura de huellas dactilares es un paso obligatorio en la gestión.

Con información de Saime

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesIdentidadSAIMETrámites

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.