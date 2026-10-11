¿Necesitas cambiar tu correo en el Saime? Así puedes hacerlo sin costo alguno

Si te encuentras en Venezuela

Los interesados que residan en el país deben acudir a cualquier sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para solicitar la actualización. Durante esta gestión, será necesario suministrar una cuenta de correo electrónico bajo el dominio Gmail y completar el registro de huellas dactilares.

Requisitos indispensables

Para llevar a cabo este proceso con éxito, el usuario debe contar con:

Una dirección de correo electrónico activa en Gmail.

Documentación personal para el proceso de verificación.

Disponibilidad de tiempo para asistir a la oficina del Saime y realizar la toma de huellas dactilares.

Si te encuentras en el extranjero

Los venezolanos que se encuentren fuera del territorio nacional, ya sea por residencia o estadía temporal, también cuentan con esta opción. Para ello, deben dirigirse al consulado de Venezuela más cercano a su ubicación, donde podrán realizar la toma de huellas necesaria para finalizar el procedimiento.

¿Tiene algún costo?

La actualización del correo electrónico en el sistema del Saime es un servicio gratuito. Aunque no se requiere presentar papeles adicionales, el ciudadano debe cumplir estrictamente con el protocolo presencial para asegurar la correcta validación de su identidad. Cabe recordar que este trámite no puede completarse en su totalidad a través de internet, debido a que la captura de huellas dactilares es un paso obligatorio en la gestión.