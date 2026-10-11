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Inameh: Pronóstico para este domingo 11 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió el reporte del clima para este domingo 11 de octubre de 2026 en Venezuela.

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En horas de la mañana, gran parte del territorio nacional mantiene un cielo parcialmente nublado con periodos despejados, aunque se registran lloviznas dispersas en zonas específicas.

Para las horas de la tarde y la noche, las autoridades meteorológicas estiman un incremento en las precipitaciones. Las lluvias tendrán intensidad variable y afectarán a la mayoría de las regiones del país, con mayor frecuencia en la zona central, occidente y oriente.

Regiones con lluvias en la tarde y noche

El pronóstico oficial indica lluvias intermitentes para los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y los Llanos Occidentales. Asimismo, en Lara, Falcón, los Andes y la región del Lago de Maracaibo en el estado Zulia se prevé actividad lluviosa constante al final de la jornada.

Clima en la Gran Caracas este domingo

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se esperan lloviznas desde las primeras horas del día, con especial atención en las áreas de montaña. A lo largo de la tarde, la nubosidad aumentará y dará paso a precipitaciones de intensidad variable en toda la entidad.

Las temperaturas en la capital oscillation entre una mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C, con vientos moderados hacia el este.

Temperaturas en las principales ciudades

Las temperaturas más elevadas del día alcanzarán los 38 °C en ciudades como Maracaibo, Coro y Puerto Ayacucho. En contraste, las zonas altas de la región andina presentarán los valores más bajos, con Mérida a una mínima estimada de 7 °C.

​¿Dónde va a llover hoy en Venezuela?: Pronóstico del Inameh este 11 de octubre
Con información de Inameh

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