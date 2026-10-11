Colapso del puente Burgua deja incomunicados a Táchira y Apure tras fuertes lluvias

A través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales, la institución informó que cuadrillas de seguridad y personal técnico ya se encuentran en el lugar para gestionar la emergencia.

El ente ministerial instó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante sus canales oficiales sobre los trabajos de recuperación que se ejecutarán para rehabilitar el tránsito entre ambas entidades.

Se ha solicitado a los transportistas y particulares que transitan habitualmente por esta vía interestatal que tomen las previsiones necesarias y se abstengan de circular por el sector afectado mientras se realizan las evaluaciones de daños y se coordinan las reparaciones pertinentes.

Cabe destacar que las precipitaciones de este sábado también generaron inundaciones en diversos puntos de la Gran Caracas, complicando el desplazamiento de peatones y conductores. De igual manera, se reportaron incidencias similares en los estados Miranda, Aragua y Carabobo.