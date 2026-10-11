Este sábado, el Ministerio de Transporte anunció la suspensión absoluta del paso vehicular en la troncal Local 1, específicamente en la frontera entre los estados Táchira y Apure. La medida fue tomada tras el desplome del puente Burgua, estructura que cedió ante las persistentes precipitaciones que azotan la zona andina.
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Nacionales
Colapso del puente Burgua deja incomunicados a Táchira y Apure tras fuertes lluvias
Emergencia en la región andina
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Con información de noticiascol.com
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